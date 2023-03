A aquisição de emergência do Credit Suisse pelo UBS por um valor baixo e sólidas garantias financeiras por parte das autoridades é fortemente criticada na Suíça.

“Todas as outras opções eram, na nossa opinião, mais arriscadas para o Estado, o contribuinte, o centro financeiro suíço e os mercados internacionais”, diz Keller-Sutter.

Keller-Sutter explica que chegou à conclusão, nas últimas semanas, que embora a liquidação de um banco globalmente importante como o Credit Suisse seja legalmente possível graças à lei “demasiado grande para falhar”, “na prática, os prejuízos económicos seriam consideráveis”.

Além disso, argumenta, “a Suíça teria sido o primeiro país a liquidar um banco globalmente importante do ponto de vista sistémico”. “Este não era claramente o momento para fazer experiências”, acrescenta.

O Governo, o banco central suíço (SNB) e a Finma, o regulador do mercado suíço, “concordaram que uma reorganização ou falência do CS com uma separação das atividades suíças, como previsto no plano de emergência ‘demasiado grande para falir’, teria provavelmente desencadeado uma crise financeira internacional”, disse a ministra.

De acordo com uma sondagem publicada na sexta-feira pela rádio e televisão pública suíça, a maioria do povo suíço (54%) discorda da aquisição do Credit Suisse pelo UBS.

“Posso compreender que muitas pessoas estejam zangadas”, disse o ministro. “Tenho de admitir que também eu tenho dificuldade em aceitar”. Especialmente quando os erros de gestão contribuíram para esta situação”, mas, continua, “a solução adotada foi a que melhor protegeu todos”.

No caso da nacionalização, explicou, a Confederação teria de ter assumido todos os riscos.

Keller-Sutter diz também que não foi exercida qualquer pressão estrangeira sobre a Suíça. “Ninguém nos empurrou em nenhuma direção em particular. Mas era claro para todos, incluindo nós próprios, que uma reorganização ou liquidação do CS causaria graves perturbações internacionais nos mercados financeiros”, defendeu.

A ministra também rejeitou aqueles que acusaram as autoridades de terem agido demasiado tarde quando o Credit Suisse tinha estado em tumulto durante dois anos, envolvido numa série de escândalos.

“O meu departamento, o SNB e a Finma discutiram cenários de emergência já em janeiro – no meu segundo dia no cargo de ministra das Finanças. Isto tinha de ser feito nos bastidores para não prejudicar a confiança no CS”, disse.

E “informei todo o Conselho Federal (Governo) dos cenários de emergência no início de fevereiro”, acrescenta.

MC // EA

Lusa/Fim