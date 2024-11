O algoritmo utiliza dados de 12 anos de estudos e tem em conta alterações na glicose e outros medidores sanguíneos, bem como alterações nos rins, indicou o gigante da alimentação em comunicado, sobre a investigação que está a realizar para melhorar os seus produtos para animais de estimação.

Com estes dados, a nova ferramenta “pode determinar a idade biológica do cão, o seu estado de saúde e a sua esperança de vida de acordo com a sua data de nascimento”, destacaram os autores o estudo, publicado na revista especializada GeroScience.

A dieta, o exercício e as condições ambientais podem fazer com que os animais nascidos em datas semelhantes tenham idades biológicas diferentes, pelo que este indicador é importante para cuidar da sua saúde, resumiu o chefe do departamento de investigação da Nestlé, Pascal Steiner.

A multinacional com sede em Vevey (Suíça) já desenvolveu aplicações que, através de telemóveis, testes analíticos e outros métodos, ajudam os donos de animais de estimação a monitorizar a saúde dos seus animais.