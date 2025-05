Jorge Silva junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 29 de maio, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Esperança", a autobiografia do Papa Francisco publicada pela Nascente.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

"Esperança", uma autobiografia do Papa Francisco, era para ter sido publicada apenas após a sua morte, mas o pontífice decidiu que sairia no início deste ano, para assinalar o Jubileu 2025, dedicado precisamente à esperança.

Esta é a primeira autobiografia publicada por um Papa na história. "Uma autobiografia completa, cuja escrita demorou seis anos, que remonta ao início do século XX, com as raízes italianas e a emigração aventureira dos antepassados para a América Latina, desenvolvendo-se através da infância, dos entusiasmos e perturbações da juventude, a escolha vocacional, a maturidade, até ao seu pontificado e ao tempo presente", lê-se na sinopse da obra.

Livro: "Esperança" Autor: Papa Francisco Editora: Nascente Data de Lançamento: 14 de janeiro de 2025 Preço: € 21,95

"Ao narrar as suas memórias com uma profunda força narrativa, Francisco aborda também as questões cruciais do pontificado e desenvolve com coragem, franqueza e profecia os temas mais importantes da contemporaneidade: guerra e paz (incluindo os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente), migrações, crise ambiental, política social, condição da mulher, sexualidade, desenvolvimento tecnológico, futuro da Igreja e das religiões", é ainda explicado.

Jorge Silva é editor da Nascente desde 2016, publicando livros nas áreas da saúde, bem-estar e espiritualidade, entre outras. Nasceu no Porto, onde viveu metade da sua vida, estudou Geografia, foi professor, mas entrou no mundo editorial há mais de duas décadas. Vive agora perto da capital, é casado, tem dois filhos e um cão. É o responsável pela publicação da autobiografia do Papa Francisco em Portugal.