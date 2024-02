Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

Um menino com 7 anos foi hoje baleado, depois das 12:00, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, tendo sido transportado para o Hospital de São Bernardo em estado crítico, de acordo com informações transmitidas à Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.