Em causa está a detonação de um "engenho explosivo terrestre" no campo de tiro da Força Aérea em Samora Correia, concelho de Benavente.

A Proteção Civil confirma ao SAPO24 que há um ferido e uma vítima mortal, ambos civis. No local estão 15 operacionais, com seis viaturas e um meio aéreo.

Em comunicado, a Força Aérea explica que o acidente ocorreu "por volta das 13h00". O ferido está em estado "grave".

"A Força Aérea endereça as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e conhecidos da vítima deste acidente e deseja uma rápida recuperação ao trabalhador ferido", pode ler-se.

"Os trabalhadores, pertencentes a uma empresa privada contratada pela Força Aérea para a realização de atividades de gestão florestal do Campo de Tiro, encontravam-se a realizar o corte de pinheiro manso, fora dos perímetros das carreiras de tiro.

Após a ocorrência, comunicada à Força Aérea pela própria empresa, foram de imediato acionados os meios de socorro, estando neste momento meios do INEM no local", é explicado.

"A Força Aérea, em coordenação com as entidades competentes, está neste momento a apurar as causas do acidente, abrindo de imediato um processo de averiguação", remata.