O menino de 7 anos que no domingo foi baleado no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, morreu durante esta noite na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte hospitalar.

“Infelizmente, apesar de todos os esforços das equipas clínicas, a criança faleceu durante a noite”, disse hoje fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria. A criança foi baleada no domingo depois das 12:00, tendo sido transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em estado crítico. Entretanto, durante a tarde foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O menino terá sido atingido com um tiro de caçadeira a partir de um carro em movimento. À Lusa, fonte da PSP confirmou também no domingo que uma senhora foi igualmente atingida, sofrendo apenas ferimentos ligeiros, desconhecendo, no entanto, se tinha relação familiar com a criança. A investigação das circunstâncias em que aconteceu este incidente foi iniciada, e, segundo a PSP, já se saberá quem é o autor dos disparos, que ainda não foi detido. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram