De acordo com aquela corporação do concelho de Amarante, os gases seriam de um gerador que estaria em funcionamento para dar apoio a uma banca de venda de alimentos, na rotunda do nó de acesso à Autoestrada 4, em Castelões.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, alertados por familiares da vítima, a menina já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, no interior de um automóvel.

Estiveram no local os meios dos bombeiros de Vila Meã, da equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Vale do Sousa, que confirmou o óbito no local, e da viatura de Suporte Imediato de Vida de Amarante, para além da GNR.

A ocorrência foi registada às 18:18.