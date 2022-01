O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) comunicou hoje que uma criança de seis anos morreu com teste positivo à covid-19 no Hospital de Santa Maria.

A informação é adiantada pela Rádio Renascença, que cita um comunicado do hospital.

A criança, um menino de seis anos, chegou no sábado ao hospital "com um quadro de paragem cardiorrespiratória", tendo morrido no domingo.

O CHULN vai agora investigar as causas da morte, tendo também referido que a criança testou positivo à covid-19, mas já tinha a primeira dose da vacina.

O CHULN já notificou o caso ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde.

Dados avançados à Lusa pelo CHULN adiantam que, no domingo, estavam internados 100 doentes com covid-19, 15 dos quais em cuidados intensivos.

Uma fonte do centro hospitalar disse que foi hoje aberta uma nova enfermaria para covid-19.

No total, o CHULN tem agora seis enfermarias covid-19, cada uma com cerca de 20 camas, ou seja, perto de 120 camas de enfermaria e mais 19 de cuidados intensivos.

