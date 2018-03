Uma criança de um ano e uma mulher de 58 morreram na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, no Brasil, vítimas de balas perdidas no decurso de uma perseguição policial a alegados criminosos.

O portal de notícias da Globo, G1, informa que na perseguição, pelas 20:30 locais (mais três horas em Lisboa), ficaram feridas três pessoas, incluindo a mãe da criança. “Os outros dois feridos foram presos, suspeitos de praticarem assaltos e atirarem” contra a Polícia Militar (PM), adiantou o seu porta-voz, o major Ivan Blaz, referindo que “todos foram vítimas de balas perdidas durante uma perseguição na região”. De acordo com informações da PM, “o tiroteio aconteceu durante uma perseguição que envolveu” os agentes e os alegados criminosos próximo da favela Nova Brasília. A PM apreendeu uma arma e o carro onde seguiam os suspeitos, um dos quais referenciado como assaltante de caixas multibanco.