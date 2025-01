Um menino de sete anos, desaparecido por cinco dias, foi encontrado com vida numa reserva habitada por leões e outros animais selvagens no norte do Zimbábue, informou a autoridade da fauna silvestre do país esta sexta-feira.

Tinotenda Pundu entrou em 27 de dezembro no Parque Nacional de Matusadona, perto do seu vilarejo, e foi encontrado dias depois a cerca de 50 quilómetros para o interior da reserva, disse Tinashe Farawo, porta-voz da Autoridade de Parques e Vida Silvestre de Matusadona no Zimbábue (ZimParks). A criança sobreviveu a alimentar-se de frutas e a beber a água que encontrou ao cavar nas margens de um rio, técnica popular em áreas propensas à seca no país, acrescentou o porta-voz hum comunicado. "Surpreendentemente, estimamos que ele caminhou pelo terreno acidentado do Parque Nacional de Matusadona, repleto de leões, por 49 km desde a sua aldeia até o local onde foi encontrado", disse Farawo. Guardas do parque, moradores locais e a polícia iniciaram buscas assim que souberam do desaparecimento. Não obtiveram sucesso devido às fortes chuvas. Pegadas da criança foram identificadas a 30 de dezembro e finalmente foi encontrada na manhã seguinte, segundo o porta-voz do ZimParks. Tinotenda Pundu foi levado para o hospital, sem ferimentos visíveis, disse Mutsa Murombedzi, parlamentar da região. "É um milagre que tenha sobrevivido", disse à AFP. "Foi inteligente o suficiente para dormir nas encostas rochosas para que leões e outros animais selvagens não chegassem até ele", explicou. "Moradores ajudaram nas operações de busca, ao tocar instrumentos de percussão na esperança de que seguisse o som", acrescentou. Tinotenda Pundu foi encontrado graças à ajuda dos guardas florestais, que entraram na mata para o resgatar. O Parque Nacional de Matusadona, perto do lago Kariba, abriga uma grande variedade de animais selvagens, incluindo leões, elefantes, leopardos e búfalos, segundo o seu site.