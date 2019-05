"Não teremos um sólido, sustentável e saudável crescimento económico se não resolvermos e se não atacarmos, de forma muito comprometida, a questão da corrupção no nosso país. Este é um dos grandes desafios para a justiça e do qual depende podermos crescer de forma diferente e num ambiente diferente", disse Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP falava no Porto, numa conferência organizada pelo Jornal de Notícias com o título "Portugal ao espelho", tendo centrado o seu discurso na "importância das pessoas", salientando que "o foco da política deve estar nas pessoas".

"No CDS, entendemos que as pessoas existem antes do Estado e antes de tantas outras coisas e têm de estar no nosso centro e no centro da política e estar no centro das políticas significa prestar os melhores serviços e os melhores cuidados", referiu.

Assunção Cristas disse defender "uma organização do Estado num formato de Estado social em parceria" e finalizou sintetizando os tópicos que pensa serem os que marcarão Portugal no futuro.