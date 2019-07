Em resposta à pergunta sobre se revertia a decisão de reduzir de 40 para 35 as horas semanais de trabalho na função pública, a líder centrista não deu uma resposta direta, repetindo que é necessária “uma reforma na administração pública” e introduzir “a meritocracia” na avaliação dos trabalhadores.

“Há alternativas às 40 horas”, disse.

Politicamente repetiu que os seus objetivos para as legislativas de 06 de outubro passam por “crescer”, sem fixar metas, e contribuir para uma maioria de “115 mais um” de centro-direita na Assembleia da República.

Às perguntas sobre as sondagens que dão baixas intenções de voto aos centristas, a do semanário Expresso atribui-lhes 5%, mais um ponto percentual do que o PAN, Assunção Cristas respondeu com um sorriso e com o argumento de que o CDS está habituado a encarar estudos de opinião desfavoráveis.

Depois de admitir que iam “ser difíceis” as europeias de maio, em que o partido obteve 6,2% dos votos, a presidente do CDS afirmou acreditar que, para as legislativas, as pessoas estarão “mais disponíveis” para as propostas do partido, dando vários exemplos na área da saúde.

(Notícia atualizada às 22h22)