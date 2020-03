De acordo com a imprensa brasileira e paraguaia, que citam fontes judiciais, os irmãos admitiram o erro e ficaram livres do processo.

O procurador encarregado do caso, Federico Delfino, recomendou à Justiça a suspensão do processo contra os brasileiros caso estes admitissem o delito, o que aconteceu.

O Ministério Público do Paraguai declarou ainda que Ronaldinho e Roberto foram "surpreendidos na sua boa fé" o que levou à aplicação do “critério de oportunidade”, um recurso no Código Penal paraguaio usado quando o crime é admitido e os suspeitos não têm antecedentes criminais no país.

“O senhor Ronaldo Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, aportou vários dados relevantes para a investigação e, atendendo a isso, foi beneficiado com uma saída processual que estará a cargo do Juizado Penal de Garantias", revelou em declarações à Folha de São Paulo o promotor Frederico Delfino

No entanto, e segundo a mesma fonte, a decisão final será de um juiz, numa audiência que acontecerá esta sexta. Enquanto isso, o ex-atleta e o irmão não podem deixar o país, afirma Delfino.

Do processo fazem parte ainda três outras pessoas: o empresário Wilmondes Sousa Lira, que a defesa de Ronaldinho acusa de ser o responsável pelos documentos falsos, e as paraguaias María Isabel Galloso e Esperanza Apolonia Caballero, que segundo o MP seriam as verdadeiras detentoras dos documentos.

O caso já levou à demissão do diretor geral de Migrações do Paraguai, Alexis Penayo.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o procurador Federico Delfino disse que Ronaldinho e o irmão saíram de São Paulo com passaportes brasileiros, mas que entraram no aeroporto internacional de Assunção com documentos paraguaios, que incluem cartões de identidade falsos.

Segundo o procurador paraguaio, esses documentos foram emitidos no Paraguai entre dezembro e janeiro deste ano, e a numeração dos mesmos pertence a outras pessoas, que não foram identificadas.