O Ministério da Defesa da Espanha ordenou que todas as instalações militares colocassem a bandeira a meia haste durante a Páscoa, para comemorar a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

É o segundo ano consecutivo que o Ministério da Defesa emitiu esta ordem. “Das 14h de Quinta-feira Santa até às 00h01 do Domingo da Ressurreição a bandeira nacional deve ser colocada a meia haste em todas as unidades militares, bases, centros e quartéis, como bem como no Ministério da Defesa e nos seus departamentos regionais”, diz o The Guardian.

Um porta-voz do Ministério da Defesa disse que o facto de se colocar a bandeira a meia haste por razões religiosas estava "de acordo com a tradição" e era "parte da tradição secular das forças armadas".

Francisco Fernández Marugán, provedor de justiça espanhol, criticou o movimento, alegando que a Espanha é constitucionalmente um estado secular. O Artigo 16.3 da Constituição Espanhola de 1978 afirma que “nenhuma religião deve ter um caráter estatal. As autoridades públicas devem levar em conta as crenças religiosas da sociedade espanhola e, consequentemente, manter relações de cooperação adequadas com a Igreja Católica e outras confissões".