O anúncio foi feito hoje aos jornalistas pelo chefe de operações da CVV, Hernán Bongioanni, na receção de parte do material, cujo envio foi organizado pela Cruz Vermelha do Panamá.

Segundo Hernán Bongioanni, o apoio humanitário é composto por ‘kits’ de esterilização e de higiene, geradores elétricos, bidões e pastilhas para purificação de água, que vão ser distribuídos pelos diferentes hospitais venezuelanos.

Por outro lado, vão ser ainda distribuídos materiais de proteção pessoal aos membros e voluntários da CVV.

“A nossa prioridade é atender ao nosso papel de auxiliares dos poderes públicos, quanto à prevenção e atenção primária em saúde, nos hospitais e ambulatórios”, precisou.

Hernán Bongioanni explicou, ainda, que a CVV vai também dar prioridade às regiões fronteiriças (com a Colômbia) de Zúlia e San António de Táchira, onde já atenderam mais de 2.000 pessoas.

Às centenas de venezuelanos que nas últimas duas semanas regressaram ao seu país, por via terrestre, desde a Colômbia, recomendou que sigam as indicações das autoridades e façam os testes para detetar possíveis infeções com coronavírus.