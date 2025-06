"Gaza tornou-se pior do que o inferno na Terra", diz Mirjana Spoljaric em entrevista à BBC, salientando que "os Estados não estão a fazer o suficiente para pôr fim à guerra, ao sofrimento dos palestinianos e libertar os reféns israelitas".

A responsável da Cruz Vermelha diz que o "Direito Internacional Humanitário" dos palestinianos está a ser "esvaziado" e que o que está "a acontecer em Gaza ultrapassa qualquer padrão legal, moral e humano aceitável.

De acordo com Mirjana, os ataques do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, "não justificam os acontecimentos atuais", afirmando que o CICV está "profundamente preocupado com os discursos sobre a vitória a todo o custo, a guerra total e a desumanização".

O CICV conta com mais de 300 funcionários em Gaza, a maioria palestinianos, e o seu hospital cirúrgico em Rafah, no sul de Gaza, é o centro médico mais próximo da zona onde muitos palestinianos foram mortos durante a distribuição caótica de ajuda nos últimos dias.