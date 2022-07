Fonte da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou à Lusa que se registou esta manhã “um curto-circuito num gerador à entrada do estabelecimento, junto à portaria”, o que levou à suspensão das visitas aos reclusos.

No local, estiveram o piquete da EDP e os bombeiros, “que vão sempre nestas situações, e já vai haver visitas aos reclusos durante a tarde, porque a situação estava a ser resolvida e em fase final”, disse fonte da DGRSP.

Não se registaram feridos e a situação “nunca esteve fora de controlo”, acrescentou a mesma fonte.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto confirmou que o alerta da ocorrência foi dado pelas 09:35 e no local estiveram quatro veículos, com 14 elementos das corporações de Leça do Balio, Leixões, Matosinhos São Mamede Infesta.

A ocorrência foi dada como terminada às 10:50.