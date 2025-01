Há muito que se sabe do gosto de José Mourinho pelos vinhos, sobretudo os nacionais. Em Inglaterra, onde é costume os treinadores após o final de cada partida partilharem uma bebida, o treinador português fazia muitas vezes questão de oferecer um Barca Velha, o mais conceituado vinho português, a treinadores como Alex Ferguson, entre outros.

Agora lançou o seu projeto e o nome não poderia não ser Special One, como ficou conhecido quando chegou ao Chelsea, em 2004.

A escolha do vinho recaiu na zona demarcada do Douro, no Baixo Corgo, concretamente. Cada garrafa vai custar 120 euros e pode já ser encomendada.

“Como alguém que valoriza a precisão, a qualidade e a excelência em todos os desafios, tenho o orgulho de apresentar o meu próprio vinho: 'The Special One'. Escolhido a dedo, de uma das minhas regiões favoritas em Portugal, este vinho reflete o espírito da minha terra-natal e o meu desejo incansável de desfrutar de cada momento na vida”, escreve Mourinho no anúncio do projeto na rede social Instagram.

“Criado com paixão e cuidado, é um presente de uma pessoa especial para outra. Quer estejas a celebrar uma vitória ou a passar tempo com pessoas de quem gostas, este vinho é destinado a ser partilhado com alguém verdadeiramente especial”, revelou.