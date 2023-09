Américo Aguiar, de 49 anos, tomará posse da sua nova diocese no dia 26 de outubro, data em que se completam 48 anos sobre a ordenação episcopal do primeiro bispo de Setúbal, Manuel Martins.

A diocese de Setúbal estava sem bispo titular desde o início de 2022, quando o atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, foi nomeado bispo de Leiria-Fátima.

Américo Aguiar, que no próximo dia 30 de setembro será criado cardeal no consistório a realizar no Vaticano, é o quarto bispo de Setúbal, depois de Manuel Martins, Gilberto dos Reis Canavarro e José Ornelas.

Em comunicado, D. Américo Aguiar afirmou que "aprendi a não fazer muitos planos, mas antes a predispor o coração e a cabeça para aquilo que o Senhor me pedisse, acreditando sempre que seria Ele a guiar os passos de quem me guia. Sem nunca o ter previsto, deixei o Porto e rumei a Lisboa, uma diocese onde tudo era novo e desconhecido, com exceção do Patriarca Emérito, D. Manuel Clemente, a quem servi enquanto Bispo do Porto. Aqui lhe presto a minha homenagem de sincera gratidão e grande respeito".

"Disse sim à presidência do Conselho de Gerência da Rádio Renascença e acolhi o enorme desafio de organizar a nossa Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Lisboa, no passado mês de agosto, mas que, na verdade, movimentou o país de norte a sul, do litoral ao interior, no continente e nas ilhas. Na agitação das últimas semanas de preparação deste encontro inesquecível fui surpreendido pela decisão do meu – do nosso – querido Papa Francisco, ao confiar na minha pessoa a responsabilidade do Cardinalato. Agora, recebo a notícia da sua decisão em relação à Diocese de Setúbal, que muito me honra", continuou por dizer em comunicado D. Américo Aguiar.

D.Américo Aguiar ainda agradeceu à Diocese de Lisboa "por tudo o que vivi, nomeadamente pela experiência única que foi preparar e viver a Jornada Mundial da Juventude. A Diocese do Porto está e estará sempre no meu coração. Sou um filho do Norte, do nosso belíssimo norte de Portugal. Porto, Maia, Matosinhos e Leça do Balio".

O Bispo eleito de Setúbal, D. Américo Aguiar, será criado Cardeal no Consistório do próximo dia 30 de setembro. O Papa Francisco anunciou a sua nomeação cardinalícia a 9 de julho de 2023. Será o quarto cardeal eleitor português num futuro Conclave, além de D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Tolentino de Mendonça.