A nomeação foi comunicada no boletim da Santa Sé publicado esta quarta-feira. O Dicastério para a Comunicação tem como Prefeito Paolo Ruffini, enquanto Lúcio Adrian Ruiz exerce o cargo de secretário.

"O Dicastério para a Comunicação ocupa-se de todo o sistema comunicador da Sé Apostólica e, em união estrutural e no respeito das respetivas características operacionais, unifica todas as realidades da Santa Sé na área da comunicação, para que o sistema inteiro corresponda coerentemente às necessidades da missão evangelizadora da Igreja num contexto caraterizado pela presença e desenvolvimento dos meios digitais, pelos fatores da convergência e interatividade", explica o Vaticano.

D. Américo Aguiar, que no sábado foi criado cardeal no consistório realizado no Vaticano, é um homem ligado à comunicação – é autor do livro “Um Padre na Aldeia Glob@l” —, será até 10 de outubro presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, tendo passado já pela direção nacional do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, órgão da Conferência Episcopal Portuguesa e foi diretor do jornal A Voz da Verdade, do Patriarcado de Lisboa.

Com 49 anos e natural de Leça do Balio, Matosinhos, desempenhou as funções de pároco de São Pero de Azevedo (Campanhã) entre 2001 e 2002, foi notário da Cúria Diocesana do Porto entre 2001 e 2004, chefe do gabinete de informação e comunicação da Diocese do Porto entre 2002 e 2015, vigário geral e chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos, tendo exercido as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto.

Foi também pároco da Sé entre 2014 e 2015 e foi nomeado cónego do Cabido da Sé do Porto em 2017.

Desde 2011, preside à direção da Irmandade dos Clérigos e, em 2016, assumiu a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, além de desempenhar as funções de diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.