"Na Igreja todos têm lugar e devem ser acolhidos". D. Rui Valério dá primeira missa enquanto Patriarca de Lisboa nos Jerónimos

Perante a audiência da igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, o novo Patriarca declarou: “Na Igreja todos têm lugar e devem ser acolhidos, ouvidos e respeitados. E a Igreja está aberta a essa participação”.

Em homilia aos presentes, o novo patriarca sublinhou também as suas prioridades pastorais, pedindo a continuidade do espírito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), criticou o clericalismo, defendeu uma Igreja de proximidade e a construção de caminhos de paz num tempo de guerra. Prometeu ainda ser a voz dos mais carenciados e excluídos da sociedade e transmitiu uma mensagem de esperança e reparação às vítimas de abusos.

Dirigindo-se aos seus sacerdotes da diocese de Lisboa disse também que não quer igrejas como uma espécie de "loja do cidadão", mas sim polos de vida e esperança.

“Se realmente ambicionamos paróquias e comunidades cristãs que não sejam apenas estabelecimentos de serviço, tipo loja do cidadão com oferta do religioso, mas sim que sejam fonte de vida e esperança, de afeto e proximidade, então muito de tudo isso depende do modo como o sacerdote interpreta e realiza a sua existência, a sua pregação e ação", apontou.

"Ser o que se diz e se faz. Fazer o que se é e se diz. E dizer quem se é e o que se faz, bem na esteia de Jesus Cristo, é promessa para comunidades que dão vida enquanto se dão a si mesmas”, referiu.

Na missa deste domingo marcam presença o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o antigo Presidente Aníbal Cavaco Silva, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o chefe de Estado Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, entre outras personalidades que mereceram o agradecimento do novo Patriarca.

D. Rui Valério, que trabalhou durante vários anos como padre no Patriarcado, sucede a D. Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

O Vaticano anunciou, em 10 de agosto, a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança como novo Patriarca de Lisboa.

O novo Patriarca tem 58 anos e é natural de Urqueira, no concelho de Ourém. Foi ordenado padre em 1991, em Fátima. Torna-se agora o 18.º Patriarca de Lisboa.

Pertencente aos Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

D. Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese.