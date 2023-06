Durante a semana são 34 circulações, ao sábado 27 e 26 ao domingo, em diferentes horários. Assim se desenha a nova linha 3025 da Carris Metropolitana que, a partir desta segunda-feira, 19 de junho, liga a Costa da Caparica à estação ferroviária do Pragal.

Numa ótica de intermodalidade de transportes, o percurso tem paragens no nó do Funchalinho e na Filipa d’Água, e começa na estação do Pragal, via IC20, "contribuindo para aumentar a oferta da Carris Metropolitana no município de Almada" lê-se em comunicado enviado às redações.

Esta linha vem suprir algumas necessidades típicas da abertura da época balnear, que teve início este sábado, tornando mais rápida a ligação entre a Costa da Caparica e a estação do Pragal.

"Seguindo uma lógica de melhoria do serviço rodoviário de acordo com as necessidades das populações, a Carris Metropolitana continua a trabalhar diariamente para garantir um transporte público de qualidade a toda a população, rumo a uma área metropolitana cada vez mais conectada."