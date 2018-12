Pode ser a vontade de ouvir um orador sobre o qual temos grande curiosidade. Pode ser porque a empresa a que pertencemos nos pediu para ir. Pode ser pela possibilidade de conhecer outras pessoas. Se estas são as principais razões do lado de quem assiste a uma conferência, do lado de quem fala a tarefa é hoje mais dura do que há 10 ou 20 anos. Porque já se fizeram tantas conferências, já se banalizou tanto a condição de “orador” que para quem quer fazer alguma diferença, ser conferencista é um desafio mais exigente.

É neste ponto que vem à memória um certo diálogo do remake “Assim nasce uma estrela” realizado e protagonizado por Bradley Cooper ao lado de Lady Gaga. Um diálogo em que o personagem de Bradley Cooper diz à personagem de Lady Gaga que tudo o que ela precisa de fazer é ser autêntica - e que vão gostar dela por isso. Só que ser autêntica ou autêntico depois de dezenas ou centenas de conferências e quando a regra são discursos previsíveis e powerpoints na maior das vezes maçadores, é tudo menos fácil. Mesmo que os públicos sejam também muitas vezes pouco exigentes ou simplesmente pouco informados e tomem por novo e original aquilo que quem lê livros e presta atenção ao que nos rodeia sabe ser conhecimento de outros.

Tudo isto faz com que, na qualidade de participante em conferências, devamos olhar para estes eventos de uma forma não muito distinta daquela com que avaliamos o programa de um festival de música, de livros ou até de gastronomia. Importa escolher quem queremos mesmo ouvir, não ir com a expetativa que todos os oradores valerão o tempo e a atenção, e deixar espaço para ser surpreendido por alguém ou alguma coisa.

A conferência “The state of the art” que esta semana teve lugar na Nova SBE, assinalando o 10º aniversário da WinWorld, uma empresa especializada na organização deste tipo de eventos, reuniu essas duas condições: as expetativas correspondidas de um orador (neste caso, dois) e a surpresa perante algo, neste caso alguém, que trouxe algo de novo. Larissa Sousa, responsável do programa de educação para raparigas do Parque Nacional da Gorongosa, e Paulo Azevedo, chairman e CO-CEO da Sonae. Ambos juntos no mesmo palco a propósito de um tema pouco comum ao segundo - a recuperação do Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique.

Falar do Parque Nacional da Gorongosa é falar de biodiversidade e da importância que os recursos naturais terão no futuro da humanidade. No futuro de todos nós. Tudo verdade - tal como é verdade que os apelos para a conservação do planeta se tornaram demasiadas vezes nos discursos de líderes meras palavras de circunstâncias, palavras que têm de ser ditas sem que daí resultem consequências. E que esse círculo vicioso repetido vez atrás de vez nos torna a todos ou um pouco mais céticos, nuns casos, ou um pouco mais naives noutros.

Foi também por isso que valeu a pena ouvir Paulo Azevedo dizer duas ou três coisas. A primeira, a de não puxar os galões, nem dele, nem da Sonae. Começou por dizer que é a mulher quem mais se tem empenhado no trabalho de conservação na Gorongosa, é ela que tem um cargo formal no parque e seria dela o lugar natural naquele palco - não dele. Sobre a Sonae, a afirmação clara de que o grupo não é um grande financiador da Gorongosa. O que, aliás, seria fácil de comprovar - a recuperação do Parque Nacional da Gorongosa contou com um apoio que fez a diferença de um filantropo americano, Greg Carr, que desde 2004 investe no local através da sua fundação e que se envolve pessoalmente.