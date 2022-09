Na quinta-feira, o IPMA anunciou que a tempestade tropical Danielle, que se formou a oeste dos Açores, se tinha "intensificado", tornando-se num "furacão de categoria 1", que não deveria atravessar o arquipélago dos Açores.

Num comunicado divulgado hoje, a delegação regional dos Açores do IPMA informa que o ciclone tropical "nas últimas horas diminuiu de intensidade passando a categoria de tempestade tropical", advertindo que a partir de domingo pode tornar-se novamente num furacão de categoria 1.

"Com deslocamento lento para oeste-noroeste, com uma velocidade de quatro quilómetros por hora, espera-se a partir de amanhã [domingo] uma intensificação tornando-se novamente furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson, assim como uma mudança na sua trajetória com deslocamento para norte-nordeste", lê-se no comunicado assinado pela meteorologista Patrícia Navarro.

A escala de Saffir-Simpson é utilizada como medida da intensidade de um furacão e varia de 1 a 5, sendo 5 o mais intenso.

Segundo o IPMA, às 15:00 locais de hoje (16:00 em Lisboa) "o centro do ciclone tropical encontrava-se a 1.485 quilómetros a oeste dos Açores".

Com os dados disponíveis até ao momento, o IPMA refere que a tempestade tropical "irá passar a norte, não devendo atravessar o arquipélago dos Açores", mas poderá influenciar o estado do tempo "a partir do início da próxima semana".

"Tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone se encontra, existe incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade", conclui o comunicado.