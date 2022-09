"Hoje, dia 4 de setembro, às 15:00 UTC (hora local) o ciclone tropical Danielle intensificou-se tornando-se novamente furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson, com uma pressão mínima no seu centro de 983 mb", informou o IPMA em comunicado.

A Escala de Saffir- Simpson é utilizada como medida da intensidade de um furacão e varia de 1 a 5, sendo 5 o mais intenso.

O IPMA refere ainda que o furacão "encontrava-se a 1600 km a oeste dos Açores, um pouco mais distante do Arquipélago".

Assim, segundo os dados disponíveis até ao momento, "o furacão Danielle irá deslocar-se lentamente para norte/nordeste, não devendo atravessar o Arquipélago dos Açores, podendo no entanto a sua influência

fazer-se sentir no estado do tempo a partir de amanhã, segunda-feira (dia 5 de Setembro)".