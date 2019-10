Em comunicado, a CNA diz ter-se reunido com representantes de comissões de agricultores lesados por javalis e outros animais selvagens, tendo-se concluído que “se mantém uma situação descontrolada, com os animais a provocar prejuízos".

A reunião, realizada no domingo, em Coimbra, para analisar os problemas causados à lavoura e aos pequenos e médios agricultores do Centro, confirmou que aquelas espécies "continuam a invadir as explorações agrícolas e mesmo florestais e a causar grandes prejuízos em várias culturas, sazonais e permanentes, e até em vedações e sistemas de rega instalados".

"Em consequência, centenas de pequenos e médios agricultores têm sido obrigados a deixar de produzir, o que também prejudica a produção regional e nacional. Simultaneamente, registam-se frequentes acidentes rodoviários causados pelos animais que atravessam as vias", acrescenta a nota.

A CNA reafirma que a situação "continua fora de controlo" e que o Ministério da Agricultura e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não têm tomado "medidas eficazes de controlo das populações de animais selvagens, com destaque para os javalis e, em algumas zonas, também veados e corças".

A confederação defende "a atribuição de indemnizações pelos prejuízos e o controlo sanitário e do número das populações destes animais", alegando que as eventuais indemnizações "devem ser pagas, sobretudo nesta situação de crise, aos pequenos e médios agricultores, através do ICNF e do Governo".