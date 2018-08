"Os resultados deste estudo sugerem que, tragicamente, o furacão Maria produziu um maior número de mortes em toda a ilha. Certos grupos - aqueles em áreas mais pobres e os mais idosos - enfrentaram os maiores riscos", explicou Carlos Santos-Burgoa, investigador principal do Instituto Milken.

A nova estimativa de 2.975 mortos, divulgada seis meses após o furacão Maria ter devastado a ilha em setembro de 2017, foi feita por investigadores da Faculdade de Saúde Pública do Instituto Milken, na Universidade George Washington.

O governador Ricardo Rosselló disse que está a criar uma comissão para implementar as recomendações do novo relatório.

O furacão Maria, de categoria quatro, terá provocado mais mortos do que o furacão Katrina, que devastou em 2005 Nova Orleães, nos Estados Unidos, e que causou mais de 1.880 mortes.

Mais de 80% das famílias em Porto Rico não tiveram acesso à rede elétrica durante os últimos três meses de 2017 e esta situação só foi totalmente resolvida já este ano.

O Governo de Porto Rico já havia dado um primeiro passo este mês para esclarecer esta questão polémica ao notificar, por carta, o Congresso norte-americano de um outro relatório sobre a recuperação da ilha após o furacão, que incluía um número atualizado de 1.427 mortes.

Inicialmente, apesar da insistência constante de académicos e outras organizações de que o número real de mortos era muito mais alto do que o inicialmente estimado, o facto é que tanto as autoridades da ilha quanto o Governo Federal em Washington repetidamente reduziram a intensidade das consequências da devastação do furacão.

Em outubro, durante uma visita a Porto Rico, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a passagem do furacão Maria não havia sido "uma verdadeira catástrofe" como a do furacão Katrina, destacando o baixo número de vítimas mortais (na altura, 64 era o número oficial de mortos).

Mesmo assim, Trump alertou que o orçamento federal ficará "desfasado" como resultado dos danos sérios e da necessidade de financiamento para a reconstrução de infraestrutura e serviços básicos na ilha.