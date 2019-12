O facto de "mais de 35% do território nacional estar em seca severa ou extrema, com graves consequências na agropecuária, nos recursos hídricos e no bem-estar das populações", levou à escolha para votação do sétimo vocábulo, "seca".

O oitavo termo da lista é "sustentabilidade", justificada por "a sociedade precisar de satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer o futuro das vindouras".

Nono vocábulo é "trotinete", pois este ano a versão elétrica destes veículos invadiu as cidades, estabelecendo-se como "parte integrante de um novo paradigma de mobilidade urbana".

A lista fecha com "violência [doméstica]", já que "é urgente impedir novos casos (...) como os que ocorreram nos últimos anos".

A "Palavra do Ano" de 2019 foi "enfermeiro", que alcançou 37,8% dos 226 mil votos validados.

A lista das vencedoras da Palavra do Ano inclui, nas dez edições anteriores, "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014), "refugiado" (2015), "geringonça" (2016) e "incêndios" (2017).