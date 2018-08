Segundo o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, esta imagem peregrina “é a primeira e a original, aquela que percorreu os vários continentes, aquela que deu várias vezes a volta ao mundo”, mas que já não sai desde o ano 2000.

“Essa imagem foi nesse ano entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e só muito excecionalmente, em ocasiões muito importantes, é que sai”, explica.

No entanto, Carlos Cabecinhas considera que a Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá de 23 a 27 de janeiro e que contará com a presença do Papa Francisco, “é um momento muito importante” e justifica a sua saída do Santuário de Fátima.

Na sua opinião, há uma “clara consciência do quão importante é para toda a Igreja esta presença dos jovens” juntos com o Papa “em oração, em reflexão, em convívio, em festa”.

“Sabemos o quão devoto era a Nossa Senhora o Papa S. João Paulo II e, por isso, muito naturalmente, quando ele criou as jornadas mundiais da juventude, deu-lhes desde início um cunho mariano”, referiu o reitor, considerando que este “era também motivo mais que suficiente” para o envio de uma imagem tão importante.