O monarca, divorciado três vezes, "casou-se oficialmente" com Suthida Vajiralongkorn, com quem compartilha a sua vida há vários anos, de acordo com um comunicado divulgado pelo jornal real.

Promovida ao posto de general em 2017, a mulher apareceu com o rei em várias cerimónias oficiais.

Após o casamento, vai desfrutar, como os outros membros da família real, da proteção da lei de lesa-majestade, relativa às penas de prisão para quem difama ou insulta a monarquia.

A terceira mulher do monarca, Srirasmi, com quem o atual rei se casou secretamente em 2001, perdeu o seu título real em 2014. Desde então, vários membros da sua família foram presos por crimes de lesa-majestade.

Maha Vajiralongkorn subiu ao trono em dezembro de 2016 após a morte do seu pai, o venerado Bhumibol Adulyadej, que reinou no país por 70 anos. As cerimónias ocorrem este fim de semana, em Banguecoque.

A coroação em si foi celebrada este sábado. No domingo, o rei será transportado por mais de seis quilómetros pelo centro histórico de Banguecoque nm palanquim dourado carregado por soldados.

Na segunda-feira, o monarca aparecerá numa das varandas do Grande Palácio e receberá diplomatas estrangeiros em audiência.