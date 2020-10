A Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa criou um sistema de pontos para tentar ver cumpridas as regras de combate à Covid-19 por parte de estudantes, professores e funcionários, noticia esta sexta-feira o jornal Público.

Uma infração vai de “leve” a “extrema”. Quem atingir um determinado número pode vir a responder a um processo disciplinar.

O campus da faculdade mais conhecida como 'School of Bussiness and Economics' (Nova SBE) fica em Carcavelos, Cascais, e tem cinco regras obrigatórias e essenciais: uso de máscara dentro do campus (dentro e fora dos edifícios), a higienização de todas as superfícies de trabalho antes e depois de usar, distanciamento físico entre pessoas e a limitação de grupos a cinco participantes. A quinta regra impõe a notificação de qualquer caso suspeito de infeção aos responsáveis da Nova SBE.

A faculdade impõe também que todos os estudantes, professores e funcionários tenham visível todo o tempo o respetivo cartão de identificação, já que pessoas externas à instituição não entram no campus.

O desrespeito pelas cinco regras responde a três níveis de gravidade. O primeiro (“ligeiro”) inclui não usar identificação ou regressar ao campus depois de uma quarentena sem o comunicar formalmente à faculdade. No segundo nível (“sério”) estão ações como não usar máscara, reunir-se com mais de cinco pessoas, não dar informação acerca de contactos de alto risco quando testar positivo e ainda recusar um “pedido feito por um agente de segurança” ao serviço no campus.

As infrações “extremas” incluem não informar a faculdade quando tem um teste positivo, frequentar a faculdade durante uma quarentena imposta pelas autoridades de saúde ou promover encontros sociais com que não respeitem as regras de proteção.

Os três níveis de infração ligam-se a escalões penalização de 1, 3 e 6 pontos. Assim que atinja 4 pontos, a pessoa é chamada para uma reunião com um diretor-executivo da faculdade. Com 6 pontos, é chamado para uma reunião com o diretor da faculdade e, se chegar aos 9 pontos, será aberto um processo disciplinar.