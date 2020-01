Ley, que falava em Port Mcquarie, disse que “tudo que possa ser feito será feito” para ajudar à recuperação da população de coalas e outros animais especialmente atingidos pelos fogos.

Em alguns locais, como num jardim zoológico nos arredores de Batemanm’s Bay — na costa a sul de Díli, uma das zonas mais afetadas, – os funcionários alertaram já para a falta de meios, reconhecendo ao mesmo tempo que são necessários mais esforços preventivos para lidar com o problema dos fogos.

No caso dos coalas, uma das estimativas, feita pelo grupo ambiental North East Forest Aliance, é de que em zonas no Norte de NSW podem ter morrido três quartos da população, com vários animais a serem agora tratados em vários locais por efeitos dos fogos.

Responsáveis do Hospital de Coalas de Port Mcquarie notam que o efeito se prolongará no tempo, com alguns animais a terem queimaduras e efeitos respiratórios que podem ainda levar à morte de mais coalas.

A ameaça às espécies de animais autóctones da Austrália vai ser debatida esta semana numa reunião de um painel do Governo Federal que reúne especialistas universitários, de várias instituições e dos Governos estaduais.

Um dos primeiros passos é preparar um mapa detalhado das zonas afetadas, definir medidas de recuperação a longo prazo e procurar estabelecer novas colónias de animais em zonas que não arderam.

Isso obriga, necessariamente, a garantir um equilíbrio entre essas espécies e predadores naturais.

Apesar de saudarem o apoio inicial do Governo, associações ambientais notam que o setor se depara há muito com carências, pedindo por isso apoio adicional do executivo, que terá de ser “prolongado no tempo”, como notou, por exemplo, a Wilderness Society.