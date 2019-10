"A madeira da cruz vem de um barco usado por migrantes para atravessar o mar Mediterrâneo e chegar a Lampedusa. A placa atrás mostra a palavra Suscipe, que significa receber", pode ler-se no Twitter do agora Cardeal Michael Czerny.

O jesuíta, subsecretário da Seção de Migrantes no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, não quis passar ao lado da causa que tem vindo a defender.

Assim, além da cruz cujo material vem de um barco naufragado, o Cardeal Michael Czern personalizou o brasão e lema de forma a frisar o seu compromisso em cuidar da Criação e em proteger os migrantes e refugiados, conta a America Magazine, publicação jesuíta americana.

No centro da imagem vê-se um barco que transporta pessoas, numa alusão às viagens dos migrantes, bem como o símbolo dos jesuítas: o sol amarelo, com o monograma IHS (as três primeiras letras do nome Jesus em grego), a cruz e três pregos. Já a cor do escudo — verde — representa o compromisso para com a Criação, a nossa "Casa Comum", como refere o Papa Francisco na Encíclica "Laudato Si".