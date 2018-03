"Convergimos na construção de um quadro financeiro plurianual que seja equilibrado e justo e virado para o futuro. Convergimos na defesa da coesão social e da preocupação com a necessidade de não sacrificar os reequilíbrios dessa coesão no seio da União Europeia, porque sabemos que não há argumentos financeiros que possam ultrapassar as preocupações com as pessoas e que há um ajustamento constante a fazer a pensar nas pessoas, nos europeus", acrescentou.

"Sim, senhor Presidente, foi o projeto europeu que permitiu o nosso reencontro, depois de tantos, tantos, tantos passos de um caminho vivido em comum. E será através do projeto europeu que teremos de continuar a batalhar para garantirmos um futuro muito melhor para os nossos filhos, os nossos netos e todas as gerações vindouras, combatendo tentações nacionalistas, populistas, xenófobas, demagógicas", sustentou.

Numa declaração no Palácio Presidencial, em Atenas, onde foi recebido pelo Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu também que a União Europeia não pode sacrificar a coesão social com argumentos financeiros.

De acordo com o Presidente da República, a proximidade do projeto europeu às pessoas é fundamental, "só essa proximidade permite afastar os tais perigos dos desequilíbrios nos sistemas políticos, económicos e sociais, dos ceticismos, dos populismos, das demagogias".

Marcelo Rebelo de Sousa está na Grécia desde segunda-feira, a convite do seu homólogo grego, para uma visita de Estado de dois dias e meio, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e por deputados dos cinco maiores partidos com assento parlamentar.

Depois de ouvir Prokopios Pavlopoulos falar sobre as relações com a Turquia, a questão da designação da vizinha Macedónia e a situação da ilha de Chipre, o Presidente da República afirmou que Portugal apoia "tudo o que possa ser feito no tocante à boa vizinhança" e que contribua para a paz.

"Por isso, estamos tão atentos ao que se passa no Mediterrâneo, ao que se vive no Próximo e Médio Oriente. Por isso, acompanhamos de forma tão próxima os esforços constantes do secretário-geral das Nações Unidas no tocante a Chipre. Por isso, partilhamos o entendimento de que a pertença à União Europeia exige a aceitação e a vivência dos valores fundamentais que caracterizam a União e, neles, do Estado de direito democrático em particular", referiu.