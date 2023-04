De acordo com as estatísticas do IRS relativas aos rendimentos auferidos em 2021, agora publicadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), um total de 4.890.766 agregados apresentou despesas gerais familiares para abater ao imposto — mais 3,08% do que no ano anterior.

No total, o valor liquidado por via desta dedução à coleta ascendeu a 1.601 milhões de euros, subindo quase 4% face ao valor reportado um ano antes e o valor mais elevado desde que, em 2015, as despesas gerais familiares substituíram a dedução fixa personalizante que era atribuída a cada contribuinte.

Para a dedução ao IRS por via das despesas gerais familiares concorrem 35% dos gastos realizados em várias categorias de produtos e serviços (como combustíveis, eletricidade, supermercado, eletrónica, roupa, entre muitos outros) até ao limite de 250 euros por contribuinte (500 euros por casal).

No caso das famílias monoparentais são aceites 45% das despesas até ao limite de 335 euros.

De acordo com a informação estatística do IRS, as despesas gerais familiares correspondem à dedução mais significativa em termos de valor, seguida das despesas com saúde, que ascenderam a 584 milhões de euros, subindo 16,23% face ao ano anterior.

Já a dedução obtida através de parte do IVA suportado em consumos em restaurantes, hotelaria, cabeleireiros, oficinas ou despesas com veterinários, entre outros, subiu 17,36%, para 76 milhões de euros, depois da quebra de 12,57% observada um ano antes e para a qual terá contribuído o primeiro confinamento geral na sequência da pandemia de COVID-19.