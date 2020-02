“Desafio a direção nacional e o país: proponhamos ao PS uma revisão constitucional para refundar o nosso sistema politico, uma revisão constitucional onde se consagre o princípio de solidariedade intergeracional, que aprofunde a defesa do meio ambiente e lance as bases da reforma do sistema politico. Verão que, no que é essencial o PS dirá que não, porque está agrilhoado ao BE e ao PCP”, afirmou, na sua intervenção perante o 38.º Congresso do PSD.

“É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda”, acrescentou, recebendo da sala do Congresso quer palmas quer assobios.

Hugo Soares respondeu: “Quer aplausos quer assobios são sempre música para os meus ouvidos”.

O antigo líder parlamentar do PSD, um dos principais apoiantes de Luís Montenegro, contestou uma parte do discurso de sexta-feira de Rui Rio, quando o líder afirmou que nas últimas eleições os dois principais partidos saíram reforçados.

“Ora o PSD perdeu eleitores, o PSD perdeu deputados, o PSD perdeu as eleições, o PSD saiu reforçado onde? O PS ganhou as eleições que não tinha ganho em 2015, teve mais votos e mais deputados, onde está o reforço eleitoral do PSD?”, questionou.

Hugo Soares disse que não é por o candidato que apoiou ter saído derrotado que irá mudar de opinião: “Divirjo profundamente nesta ambição do que deve ser o PSD, nós no PSD não nos congratulamos coma vitória do dr. António Costa”.