O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Koweit, Khaled al-Jarallah, disse segunda-feira que a delegação de rebeldes iemenitas que participará nas negociações de paz na Suécia partirá hoje de Sanaa em direção a Estocolmo.

"O avião vai sair amanhã (terça-feira) com a delegação dos Huthis, na companhia do embaixador do Koweit" para a capital sueca, disse o governante do Koweit, país que em 2016 desempenhou o papel de mediador entre as partes em conflito no Iémen.

No entanto, al-Jarallah não especificou nenhuma data para o início das negociações organizadas pela ONU, para mais uma tentativa de resolver um conflito devastador que dura há mais de três anos.

O governo dos Emiratos Árabes Unidos, um dos principais atores na guerra do Iémen, disse hoje que as negociações são decisivas para acabar com este conflito.

"Acreditamos que a Suécia oferece uma oportunidade decisiva para conseguir uma solução política para o Iémen", escreveu na rede social Twitter Anwar Gargash, ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos.

Uma tentativa de conseguir a paz, em Genebra, falhou em setembro.

Outras negociações já tinham sido goradas, em 2016, após uma maratona de 108 dias, no Koweit.