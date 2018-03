A demolição controlada da parede exterior do edifício em risco de colapso, na Rua Vitorino Fróis, foi determinada pela Câmara das Caldas da Rainha na segunda-feira, depois de no domingo passado a queda do revestimento ter deixado o prédio sem condições de segurança.

A queda do revestimento obrigou à evacuação do prédio de seis andares, dois de comércio e quatro de habitação.

A autarquia assumiu os custos de alojamento e alimentação de 13 deslocados na sequência da queda do revestimento, mantendo-se as quatro famílias, com quatro crianças, instaladas até hoje numa residencial da cidade.

“A partir de sábado as três famílias ficarão por conta dos respetivos senhorios, um dos quais se deslocou do estrangeiro para resolver a situação, e uma das famílias, que é proprietária de um dos andares, ficará à sua responsabilidade”, explicou Gui Caldas.

A queda do revestimento, em azulejo, e do bloco de tijolos que o suportava foi causada “pelo facto de não terem sido feitas obras de conservação e restauro no edifício”, da responsabilidade do condomínio, afirmou na altura Gui Caldas , admitindo que a mesma tenha sido “potenciada pelo mau tempo”, embora essa não tenha sido a causa determinante.