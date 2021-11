De acordo com o The Guardian, um homem ferido foi resgatado de uma caverna no sul do País de Gales ao início da noite de segunda-feira, depois de ter ficado preso durante mais de dois dias a pelo menos 300 metros da superfície.

Depois de ser trazido até à superfície, foi aplaudido por socorristas antes de ser ajudado a subir para um Land Rover de resgate, de forma a ser transportado para uma ambulância.

O homem, que segundo a BBC é um espeleólogo experiente, ficou preso no sábado por volta das 13h após uma queda. O episódio levou a um maxilar partido, bem como uma perna, e ainda algumas lesões na coluna vertebral. Contudo, os ferimentos não colocam em causa a vida.

Segundo as autoridades, "a vítima saiu-se muito bem considerando o que aconteceu" e saiu da caverna mostrando "bom humor".

Estiveram envolvidas no resgate cerca de 250 pessoas, numa das operações mais longas efetuadas no Reino Unido, que demorou cerca de 54 horas. As equipas foram sendo revezadas ao longo do tempo, com alguns elementos a ficarem debaixo do solo por cerca de 12 horas.

Alguns dos socorristas no local estiveram a ajudar nos trabalhos de resgate, em 2018, de 12 rapazes e do seu treinador de futebol que ficaram presos em cavernas inundadas no norte da Tailândia.