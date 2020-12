Várias testemunhas relataram à imprensa britânica que descobriram o estranho bloco metálico na praia de Compton, na costa oeste da ilha, durante o fim de semana, e forneceram fotos para comprovar.

Alexia Fishwick, moradora da ilha, explicou a uma agência de notícias local que fez esta descoberta "casualmente".

"Muita gente não percebeu" sua presença, disse, explicando que ouviu falar de monólitos parecidos que foram descobertos nas últimas semanas numa colina da Roménia e num deserto do oeste dos Estados Unidos.

Essas descobertas tornaram-se virais nas redes sociais e muitas pessoas apontaram semelhanças com os estranhos monólitos extraterrestres que aceleram o progresso humano no filme de ficção científica "2001, Uma Odisseia no Espaço", dirigido por Stanley Kubrick.

Essas estruturas brilhantes desapareceram tão misteriosamente quanto surgiram.

Lee Peckham, um advogado que vive na Ilha de Wight, viu a estrutura no domingo à tarde. "Eu vi e questionei-me sobre o que seria, é muito estranho vê-lo na praia!", relatou. "Perguntava-me quem o teria colocado ali e porquê", acrescentou.

Funcionários locais que sobrevoavam a área para realizar um censo de ovelhas descobriram em meados de novembro um objeto parecido no deserto de Utah, nos EUA.

O objeto desapareceu alguns dias depois e outras duas obras brilhantes apareceram mais tarde na Roménia e no sul da Califórnia.

Um coletivo chamado "The Most Famous Artist" (o artista mais famoso), com base no estado americano do Novo México, reivindicou a autoria do monólito de Utah, publicando uma imagem do objeto no Instagram e oferecendo-a à venda por 45 mil dólares.

Questionado sobre a estrutura da Ilha de Wight, o coletivo disse: "O monólito está fora do meu controlo neste momento. Boa sorte a todos os extraterrestres que estão a trabalhar arduamente em todo o mundo para espalhar o mito".