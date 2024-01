Segundo o IPMA, esperam-se assim "períodos de chuva fraca, que se tornará moderada a partir do final da manhã no Norte e Centro e por vezes forte no Minho e Douro Litoral a partir do meio da tarde, com emissão de aviso amarelo de precipitação para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real". O aviso estará ativo entre as 15:00 e a meia-noite.

Por sua vez, "o vento soprará por vezes forte de sul/sudoeste no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, com rajadas até 65 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, enfraquecendo no final do dia".

Já quanto às temperaturas, vão subir "em todo o território, com a mínima a variar entre os 2 e os 7°C no interior Norte e Centro e os 7 e 14°C no litoral e interior Sul. A temperatura máxima deverá situar-se entre 10 e 17°C, podendo atingir valores entre 17 e 20°C em alguns locais do litoral e do interior da região Sul".