A gestora aeroportuária Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA) informou que foram cancelados dois voos no aeroporto Seve Ballesteros-Santander (de e para Barcelona) "devido ao mau tempo" e no aeroporto de San Sebastián outros dois (de e para Madrid).

A Aena adiantou que "o resto dos aeroportos da península não sofreram cancelamentos de voos devido ao clima adverso".

A Agência Meteorológica do Estado (AEMET) colocou hoje em alerta laranja (risco importante) as Astúrias, Cantábria, Castela e Leão, Galiza e Navarra e, ao nível amarelo (risco moderado), a Andaluzia, Aragão, Ilhas Canárias, Catalunha, Extremadura, País Basco e La Rioja, devido à chuva, ventos e agitação costeira.

Estes alertas devem-se à passagem de uma frente fria associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda) que está a afetar o oeste da Península e as Ilhas Canárias, com abundante precipitação e ventos intensos, depois de já ter afetado antes o Reino Unido, Escócia e Irlanda.

O Reino Unido continua em alerta, apesar da melhoria das condições meteorológicas, para os fortes ventos e chuvas trazidos em todo o território, com mais de 250 alertas à população ativos devido ao risco de inundações.

Pelo menos três pessoas morreram desde sábado nas estradas britânicas em acidentes atribuídos às condições meteorológicas adversas, uma delas, segundo a polícia de Hampshire, devido à queda de uma árvore, desde a chegada da depressão Bert, que hoje continua a trazer neve na Escócia e no norte de Inglaterra, bem como rajadas de vento que atingiram os 130 quilómetros por hora.

De acordo com o Met Office, a agência meteorológica do Reino Unido, a depressão Bert cria "condições costeiras perigosas" e perturbações no sul de Inglaterra e no País de Gales até domingo à noite, o que levou a companhia de ferry DFDS a suspender temporariamente os seus serviços entre os portos de Dover, na Inglaterra, e Calais, em França.

O oeste da Escócia, assim como a Irlanda do Norte e o sudeste da Inglaterra, estão em alerta amarelo para ventos, que podem criar "atrasos nos transportes", de acordo com o Met Office.

Na Irlanda, as autoridades levantaram o alerta vermelho que tinham decretado para regiões do oeste, mas mantêm avisos amarelos e laranja em grande parte do país, onde 60.000 casas e empresas chegaram a estar sem energia, que foi gradualmente reposta, de acordo com a empresa de energia ESB.

Em Portugal, a superfície frontal fria associada, segundo o IPMA, à depressão Bert, atravessa o território nacional entre o final do dia de hoje e a manhã de segunda-feira, prevendo-se aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir entre os 70 e os 80 quilómetros no litoral norte e centro e os 90 e 100 quilómetros nas terras altas.

Está prevista também precipitação forte, em especial no Minho e nas regiões montanhosas.

Entre as 00:00 e as 16:00 de hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 303 ocorrências relacionadas com o vento forte, sem vítimas, sendo a região de Coimbra a mais afetada.