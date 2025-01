O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou hoje que Portugal continental deverá sentir os efeitos da superfície frontal fria associada à depressão Ivo a partir da madrugada de dia 29, quarta-feira, depois de nos últimos dias ter estado sob os efeitos da depressão Hermínia.

É esperada "precipitação que será por vezes forte nas regiões Norte e Centro, e que se estenderá gradualmente à região Sul, embora diminuindo de intensidade", detalhou o IPMA, que atribuiu o nome Ivo à depressão.

"O vento irá aumentar de intensidade, soprando de oeste/sudoeste com rajadas que poderão atingir valores da ordem dos 80 a 100 km/h no litoral oeste e terras altas, rodando para norte/noroeste a partir do meio da tarde de dia 29 e mantendo-se forte até final da tarde de dia 30", realçou ainda o instituto.

A precipitação "deverá ocorrer sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, diminuindo gradualmente a cota para os 1000/1200 metros nas terras altas das regiões Norte e Centro, após a passagem da superfície frontal".

De acordo com o IPMA, a agitação marítima também irá aumentar, esperando-se "ondas de noroeste com 6 a 8 metros na costa ocidental, sendo o período mais gravoso entre o final da tarde de dia 29 e o início da manhã de dia 30".

Devido a esta situação meteorológica foram já emitidos avisos de nível amarelo para a precipitação e neve, bem como avisos de nível laranja para o vento e de nível vermelho para agitação marítima, referiu o instituto.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 16:00 de hoje um total de 444 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo quedas de árvores, limpeza de vias e movimentação de terrenos causado pelos efeitos da depressão Hermínia.