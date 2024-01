"A esta depressão está associada uma massa de ar tropical instável e com elevado conteúdo de vapor de água, que já está a afetar as regiões do Centro e Sul de Portugal continental, com precipitação por vezes forte, e que tem potencial para originar trovoadas e rajadas convectivas até final da manhã de dia 19", refere o IPMA em comunicado.

Está também prevista a "queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela a partir do início da madrugada de dia 19, e que deverá acumular acima de 1400/1600 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 1200/1400 metros".

"Adicionalmente, prevê-se uma intensificação no litoral a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, com rajadas até 70 km/h. Neste sentido já foram emitidos avisos de Precipitação e Neve de nível Amarelo", é ainda explicado.

Desta vez, "o estado do tempo nos arquipélagos da Madeira e Açores não será afetado pela referida depressão".