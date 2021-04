A deputada do Bloco de Esquerda Sandra Cunha pediu hoje a renúncia ao seu mandato na Assembleia da República, noticia o jornal Público, sendo que o partido já confirmou esse pedido, alegando motivos pessoais.

Em causa está o facto de se encontrar sob investigação do Ministério Público por alegadamente ter comunicado uma morada de residência diferente da que usava, algo que já levou os procuradores a pedir à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar.

“A minha constituição como arguida leva-me a pedir a renúncia ao meu mandato de deputada à Assembleia da República. Por motivos pessoais, porque pretendo defender o meu bom nome com total liberdade, e por motivos políticos, porque não quero que a continuidade em funções durante a minha defesa possa ser usada como arma de arremesso contra o Bloco de Esquerda”, pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais da agora ex-deputada.

De acordo com o diário, Sandra Cunha é uma de dez parlamentares sob investigação por declaração de falsas moradas, sendo que o MP pediu que lhes fosse retirada a imunidade parlamentar.

Segundo Sandra Cunha, o Ministério Público pediu o levantamento da sua imunidade parlamentar “para ser constituída arguida na sequência da identificação de discrepâncias nas moradas” que indicou ao Parlamento entre 2017 e 2018. De acordo com a bloquista, essas discrepâncias foram esclarecidas “oportunamente”, no momento em que as corrigiu.

No caso da deputada do BE, foi eleita em 2015 e 2019 pelo círculo de Setúbal, sendo que terá declarado residir entre Sesimbra e Almada, usando, respectivamente, a sua morada e a dos pais. A questão é que o valor pago pelo Parlamento pela deslocação de Sesimbra é três vezes mais caro do que pela de Almada, sendo que a Sandra Cunha pode ter incorrido num crime de peculato cuja moldura penal prevê uma pena de prisão entre três e oito anos e multa até 150 dias.

Conforme refere o Público, a lei explicita que o Parlamento tem de autorizar o levantamento da imunidade de um deputado quando incorra num crime com moldura penal superior a três anos de prisão.

O Bloco de Esquerda já fez saber que Sandra Cunha será substituída por Diana Santos, psicóloga clínica de 36 anos.