Segundo a Polícia de Segurança Pública, as buscas decorrem desde as 12h00 e estão a ser realizadas pela investigação criminal do Comando Metropolitano de Lisboa no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

A PSP indica ainda que o deputado do Chega não foi detido, sendo necessário o levantamento da imunidade parlamentar.

Segundo o Público, Miguel Arruda terá furtado, durante vários meses, malas dos tapetes de bagagens das chegadas dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada.

O deputado açoriano viaja entre os Açores e Lisboa no início e no final da semana de trabalhos parlamentares.

Assim, em causa está um crime de furto qualificado que pode ser punido com pena de prisão até cinco anos ou 600 dias de multa.

O jornal tentou contactar o gabinete do Chega na Assembleia da República para pedir esclarecimentos, mas não obteve resposta.

(Notícia atualizada às 16h38)