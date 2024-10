Os deputados da Comissão de Orçamento aprovaram hoje os requerimentos do PCP e do PS para audição do presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, sobre a diminuição de serviços bancários a nível nacional.

Presidente da Comissão Executiva e vice-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), Paulo Macedo, intervém durante a apresentação de resultados do 1º semestre de 2024, Lisboa, 31 de julho de 2023. CARLOS M. ALMEIDA/LUSA Lusa