Em apenas dois dias deste ano de 2025 já se registaram dois atentados, um nos EUA e outro em Montenegro. Em Nova Iorque também andaram aos tiros.

O que aconteceu primeiro?

Na madrugada do dia 1 de janeiro, um homem atirou o veículo que conduzia contra uma multidão no movimentado Bairro Francês da cidade de Nova Orleães, nos Estados Unidos da América. Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas.

A comissária da polícia Anne Kirkpatrick disse à imprensa que o ataque foi intencional e que o motorista estava "fortemente determinado a causar uma carnificina".

Segundo Kirkpatrick, não se tratou de uma situação de condução sob o efeito de álcool ou drogas, mas de "algo mais complexo e mais sério".

Os meios de comunicação social norte-americanos citaram várias testemunhas que referem que um camião se dirigiu a alta velocidade contra a multidão, tendo o condutor saído e começado a disparar uma arma e a polícia respondido aos tiros.

O FBI está a tratar o caso como um "ato terrorista" e não acredita que o homem tenha agido sozinho.

E qual o segundo ataque?

Doze pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas por um homem armado que entrou num bar da cidade de Cetinje, no sul do Montenegro, nesta quarta-feira à noite.

“Doze pessoas foram mortas, incluindo duas crianças”, disse a procuradora Andrijana Nastic aos meios de comunicação social.

O autor do tiroteio matou-se com um tiro na cabeça quando estava cercado pela polícia, segundo as autoridades policiais.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no tiroteio na cidade de Cetinje, que se seguiu a uma briga no bar, disseram as autoridades.

“O atirador, identificado como Aco Martinovic, de 45 anos, matou o dono do bar, os filhos do dono do bar e os seus próprios familiares”, disse o ministro do Interior, Danilo Saranovic.

Saranovic disse que Martinovic morreu enquanto era levado para um hospital na capital e sucumbiu devido à “gravidade dos ferimentos”.

E em Nova Iorque, o que aconteceu?

Um tiroteio numa discoteca provocou pelo menos 10 feridos, que têm entre 16 e 20 anos. A polícia ainda procura autores dos disparos.

As autoridades revelaram que o tiroteio aconteceu perto de uma discoteca, de nome Amazura, por volta das 23h20 locais, nesta terça-feira, onde estava a ser realizada uma homenagem a um conhecido membro de um gangue local, assassinado em outubro passado, cujo aniversário coincidiu com o dia de Ano Novo.

A investigação terá já chegado à conclusão que os disparos aconteceram quando cerca de 15 pessoas esperavam fora do Amazura, à espera de entrar, e foram alvo de ataque por parte de quatro pessoas.