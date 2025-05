Essa declaração foi publicada no X pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, logo após uma mensagem do fundador do Telegram, Pavel Durov, na qual acusou França - sem citar nomes - de tentar interferir nas eleições, o que foi negado veementemente por Paris.

Na tensa eleição deste domingo, o nacionalista George Simion, admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta o autarca pró-europeu de Bucareste, Nicusor Dan.

No ano passado, o Tribunal Constitucional da Roménia anulou as eleições após acusações de interferência russa - que Moscovo nega - e uma campanha maciça nas redes sociais que impulsionou a vitória do candidato de extrema direita Calin Georgescu, um candidato quase desconhecido que, desde então, foi indiciado e excluído dessa nova eleição.