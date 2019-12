Em comunicado enviado à agência Lusa, é explicado que os três deputados do PS eleitos pelo círculo de Castelo Branco, Hortense Martins, Nuno Fazenda e Joana Bento, subscreveram um projeto de resolução que recomenda ao Governo que continue a adotar uma política de aprofundamento de redução dos valores das portagens, correspondendo assim aos compromissos do partido para com os concidadãos do distrito.

"O Governo atual manifestou já a intenção de prosseguir com uma política efetiva de redução dos valores das taxas de portagens, instituindo assim instrumentos de discriminação positiva como forma de promover a coesão territorial e, em particular, atendendo às especificidades do interior e do distrito de Castelo Branco", lê-se na nota.

Neste âmbito, os três deputados socialistas eleitos por Castelo Branco subscreveram um projeto de resolução do grupo parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que proceda à avaliação do modelo de portagens, tendo em conta aspetos como o custo nas antigas autoestradas sem custos para o utilizador (SCUT), o custo do tráfego, bem como o custo na manutenção das vias nacionais e municipais utilizadas como alternativa em cada uma das regiões.

Defendem ainda que seja tido em conta outros parâmetros, nomeadamente a falta de alternativas e o efeito de forte penalização da atividade económica, da mobilidade e os efeitos negativos para a coesão social e territorial, a falta de transportes públicos alternativos e a sua baixa frequência que aumenta a necessidade de uso de vias nacionais e municipais, e o efeito da localização dos pórticos nas regiões empresariais.